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Yerel Bursa'da korkutan fabrika yangını
Yerel

Bursa'da korkutan fabrika yangını

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 05:43:00 -
Bursa'da korkutan fabrika yangını

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve içerisinde kimyasal ürünlerin de bulunduğu fabrikada, iddiaya göre kazan bölümünün temizliğinin yapılmasının ardından bu bölümde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamaların meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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