Bursa'da korkutan deprem!
Bursa'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Bursa'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kandilli depremi sosyal medyasından böyle duyurdu;
#DEPREM
DEMIRLER-BUYUKORHAN (BURSA) https://t.co/PVOtXCJLrP
21.03.2024, 00:41:23 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.6 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 20, 2024
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