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Aktüel Bursa'da korkunç kaza: Ölüler var
Aktüel

Bursa'da korkunç kaza: Ölüler var

Bursa'dan İstanbul istikametine doğru giden otomobil, önünde seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:19:00 -
Bursa'da korkunç kaza: Ölüler var

Kaza Gebze Orhangazi İzmir otoyolu, Gemlik Serbest Bölge kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa'dan İstanbul istikametine doğru gitmekte olan otomobil, önünde seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı.

4 kişi can verdi

Bu sabah 09:40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları devam ediyor.

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