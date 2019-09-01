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Bursa'da korkunç kaza: 10 yaralı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

01 Eylül 2019 Pazar 09:21
Bursa'da korkunç kaza: 10 yaralı

Erol T. yönetimindeki 16 AHF 890 plakalı otomobil, BursaAnkara kara yolu Çitli Mahallesi mevkisinde Ali Ö. idaresindeki 11 EK 495 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Deniz, Ömer Faruk, Nisanur ve Muhammet Aşar T. ile Salih, Embiye, Ümran ve Sebile Ö. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:21
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