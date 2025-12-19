  • İSTANBUL
Gündem Bursa'da korku dolu saatler
Gündem

Bursa'da korku dolu saatler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Bursa'da korku dolu saatler yaşandı. Yıldırım ilçesinde bulunan apartmanda çıkan yangında mahsur kalıp yaralanan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde bir apartmanın 2’nci katındaki dairede saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın yükseldiği dairenin camını kırarak içeri girdi.

 

Ekipler tarafından kurtarılan ve yaralandığı belirlenen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

