Bursa’da kış yorgunu sahiller yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ağır kış şartlarında dalgalardan zarar gören Gemlik ve Karacabey sahilindeki kaldırımları yeniledi.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında zarar gören sahildeki kaldırımları yeniledi. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, Malkara sahilinde, denizden gelen dalgalardan dolayı yıkılan 100 metre uzunluğundaki kıyı duvarını yeniledi. Yıkılan duvar yerine yeni kıyı duvarı yapılırken, duvarın deniz tarafına da kıyı çizgisini aşmadan taş tahkimat yapılarak, duvarın yeniden dalgalardan zarar görmesi engellendi. Duvar ile birlikte kaldırım ve aydınlatma direkleri yenilenerek kurşunlu yolu güvenli bir şekilde yaya ve araç trafiğine açıldı.

Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi’ndeki, Beysel Sitesi önünde denizden gelen dalgalardan dolayı yaklaşık 150 metre uzunluğundaki taş ve betonarme istinat duvarlarının altı oyulurken, duvarların büyük bir kısmı yıkılarak tehlikeli bir hale geldi. Bu bölgeye de müdahale eden ekipler, görüntü kirliliği oluşturan tekneleri kaldırarak, betonarme ve taş duvarları yeniledi. Yenileme çalışmasında; daha önce basket sahası olarak kullanılan ama duvarın yıkılmasıyla kullanılamaz hale gelen alanda, yaklaşık 400 metrekare alana saha betonu atıldı. Teknelerin olduğu alanda ise seyir amaçlı basamak oluşturularak, önündeki plaj düzenlenerek halkın kullanımına açıldı.