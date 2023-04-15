Bursa'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa - İzmir kara yolunda tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Ş. K. (61) idaresindeki i 26 AB 233 plakalı kamyonet, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Y. Ç. yönetimindeki 35 HB 9685 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette bulunan K. ve R. T.'nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Y. Ç. gözaltına alındı.
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