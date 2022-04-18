  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil taklalar attı : 1 ölü 1 yaralı
Yerel

Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil taklalar attı : 1 ölü 1 yaralı

Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 10:07:00 -
Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil taklalar attı : 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Barakfakih Köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 ED 9053 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı.

Yol kenarında bulunan tarlalık alanda zor durabilen otomobilin içinde bulunan Eren Ok hayatını kaybederken, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralanarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Eren Ok'un, CHP Kestel ilçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay