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Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Bursa'da gelin arabası kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişide yaralandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:45
Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden düğün konvoyu, Bursa'nın Mustakemalpaşa ilçesinde kaza yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı.

34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Serkan Ay ve Murat Korkmaz hayatını kaybetti.

Toplam 4 kişinin öldüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar M. Kemalpaşa ve Karacabey’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:45
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. trafik kazası
  4. Bursa
  5. gelin arabası

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