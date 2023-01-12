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Yerel Bursa'da katlı otoparktaki 3 otomobil yandı
Yerel

Bursa'da katlı otoparktaki 3 otomobil yandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde katlı otoparkta alev alan 3 otomobilde büyük hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 07:09:00 -
Bursa'da katlı otoparktaki 3 otomobil yandı

Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 7 katlı otoparkın 6'ıncı katında park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki iki otomobile de sıçradı. Dumanı fark eden otopark görevlisi, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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