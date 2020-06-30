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Aktüel

Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:42:10 -
Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir karton fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey Devlet Hastanesinin arkasında bulunan bir karton fabrikasının bahçesindeki karton balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınması için ekiplere destek oldu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, fabrika etrafındaki kuru otlaklara da sıçradı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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