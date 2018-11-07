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Bursa'da kardeşini öldürdü, cezayı duyunca teşekkür etti

Kardeşi Hasan Çotur'u (17) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren, yerel mahkemece hakkında verilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bozulan Gökhan Çotur (27), üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
Bursa'da kardeşini öldürdü, cezayı duyunca teşekkür etti

Olay, 2014 yılında merkez Osmangazi İlçesi Küçük Balıklı mevkisinde meydana geldi. Gökhan Çotur ile uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Çotur arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökhan Çotur, uyuşturucu kullanmaması yönünde kendisini uyaran Hasan'ı 1'i kalbinden 3'ü de sırtından, toplam 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayetin ardından yakalanan Gökhan Çotur tutuklandı, hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görülen davada mahkeme, Gökhan Çotur'u iyi hal indiriminden yararlandırarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı katılmadığı için kararı bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

Yeniden yargılanan Gökhan Çotur'a, bu kez indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Bu karar da sanığın aldığı cezada indirim yapılması gerektiği belirtilerek Yargıtay tarafından bozuldu. 

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıkan Gökhan Çotur, duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Gökhan Çotur, mahkemedeki savunmasında Yargıtay’ın bozma kararının gerekçesine uyularak hakkında takdiri indirim uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa müebbet hapis cezası verdi. Sanık Çotur, "Teşekkür ederim" dedi. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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