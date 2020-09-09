Bursa'da kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan sürücü öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Küçükkumla Mahallesi çevre yolunda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 SCL 40 plakalı minibüs ile Semra Önder'in (56) kullandığı 34 FT 4172 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobilde sıkışan Önder, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Semra Önder, kurtarılamadı.