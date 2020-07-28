Bursa'da kağıt deposunda çıkan yangında iş yeri hasar gördü
BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Alaaddinbey Mahallesi'deki kağıt deposunun bahçesinde bulunan karton atıklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Depo çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Sürücüler, caddeyi kaplayan duman nedeniyle zor anlar yaşadı.
İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.