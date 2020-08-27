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Aktüel Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
Aktüel

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:02:20 -
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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