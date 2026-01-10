  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi! Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe Trump: Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğiz Faizin merkezinde faize savaş açtı Silivri’de kirli pazarlıklar deşifre oldu! Aysever’in avukatı İmamoğlu’nun yalan rüzgarını kesti! Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"
Yerel Bursa'da ilginç manzaralar: Trafik lambasına yapıştılar!
Yerel

Bursa'da ilginç manzaralar: Trafik lambasına yapıştılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’nın merkezinde etkili olan şiddetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, kent genelinde zor anlar yaşandı.

Kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar alışverişinden dönen bir vatandaşın elindeki pazar arabası rüzgârın etkisiyle devrilirken, içindeki ekmeklerin savrulduğu anlar kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar ise ayakta kalabilmek için direklere tutunmak zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgâr, özellikle yaşlıları zor durumda bıraktı. Dengesini kaybederek düşmek üzere olan yaşlı bir vatandaş, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla son anda tutuldu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Meteoroloji ve yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Lodos vurdu, lüks tekneler Tuzla’da tuzla buz oldu! Onlarca tekne suya gömüldü
Lodos vurdu, lüks tekneler Tuzla’da tuzla buz oldu! Onlarca tekne suya gömüldü

Gündem

Lodos vurdu, lüks tekneler Tuzla’da tuzla buz oldu! Onlarca tekne suya gömüldü

İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!
İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!

Gündem

İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23