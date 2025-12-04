  • İSTANBUL
Bursa'da iki katlı evin çatısında yangın çıktı

İnegöl’de iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Kaya Sokakta bulunan 2 katlı evin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda çıkan ve kısa sürede yayılan alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Binada oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

 

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

