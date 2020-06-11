  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 132 tim ile "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:28:50 -
Bursa’da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 132 tim ile "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa sokaklarında "Huzurlu Sokaklar" adı verilen şok bir uygulama gerçekleştirdi. Şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturan 132 tim 423 personelin katıldığı uygulamada, 7 bin 140 iş yeri, 3 bin 183 araç kontrol edilerek denetlendi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 28 kişi yakalandı, 1 kişi ise gözaltına alındı. Ayrıca 42 araç sürücüsüne toplam 20 bin 716 lira idari para cezası uygulanarak 16 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 2 aranan aracın ise ele geçirildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı