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Bursa'da hırsızlar kameraya yakalandılar! Apartmana girip…

Paspasların altında anahtar arayıp kapıları zorlayan kadınlar kameralara yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:58
Bursa'da hırsızlar kameraya yakalandılar! Apartmana girip…

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, paspas ve çiçeklik altında anahtar arayıp kapıları zorlayan 3 kadıngüvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Jandarma ve polis şimdi her yerde bu 3 kadını arıyor.

Olay 1 Kasım tarihinde Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye gören 3 kadın, güpegündüz sokakları gezerek kimsenin olmadığı evleri tespit etti. 3 kadının evlerin girişinde bulunan paspasların ve çiçekliklerin altında bakarak anahtar aradıkları görüldü. Biri etrafta gözcülük yaparken diğer iki kadının ise her yeri didik didik araması anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aradıkları anahtarları bulamayan hırsızlık şüphelisi kadınlar evlerin kapılarını zorlayarak girmeye çalıştı. Ancak maksatlarına ulaşamayan kadınlar geldikleri gibi mahalleden ayrılarak kayıplara karıştı. Evlerine gelen vatandaşlar etrafın dağınık olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ve polis kamera görüntülerinden yola çıkarak 3 kadını arıyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:58
  1. Bursa
  2. İnegöl
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  4. anahtar
  5. paspas
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