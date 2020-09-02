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Aktüel Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Aktüel

Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:00:01 -
Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

BURSA (AA) - Muş'ta kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalarda, Muş'ta meydana gelen "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1994 yılından beri aranan F.T'nin, Bursa'nın Yıldırım ilçesine geldiği ve burada saklandığı tespit edildi.

Yapılan polis kontrollerinde başkalarına ait kimlik bilgilerini verdiği, zaman zaman Arabayatağı ve Yavuz Selim bölgelerinde bulunan kahvehanelere çıktığının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hükümlünün yakalanması için operasyon düzenlendi. Arabayatağı Mahallesi Güçlü Sokak'ta yakalanan ve üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan hükümlünün yakalama emri ile aranan F.T. olduğu tespit edildi.

F.T, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.


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