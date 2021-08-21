  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Görüntüler kan dondurmuştu! Ankara'da 15 yaşındaki yetim kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi gözaltına alındı
Çorum'da saatler süren 'kabus'
Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bozkurt'ta sel mağduru kadın, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti
Gündem Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Gündem

Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 23:52:00 -
Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Orhangazi-İznik kara yolu üzerinde bir otele giriş yapmaya çalışan Aşır Y. idaresindeki 16 VM 582 plakalı hafif ticari araç ile İznik istikametinden gelen Cem D'nin kullandığı 16 RAM 20 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay