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Aktüel Bursa'da firari hükümlü dolandırıcılığa karışınca yakalandı
Aktüel

Bursa'da firari hükümlü dolandırıcılığa karışınca yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:09:20 -
Bursa'da firari hükümlü dolandırıcılığa karışınca yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık yapınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine yurt dışına işçi göndereceği bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şüpheliyi takibe aldı.

Polis, şüpheliyi Osmangazi ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Başkası adına düzenlenmiş kimlik kullandığı tespit edilen zanlının, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve 86 farklı suçtan da aranan Ersin K. olduğu belirlendi.

Ersin K. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda da hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal A, 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdulbaki A. ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. yakalandı.

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