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Bursa'da FETÖ operasyonu! Emniyet yapılanmasına büyük darbe

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 26 eski polis gözaltına alındı.

25 Eylül 2018 Salı 17:01
Bursa'da FETÖ operasyonu! Emniyet yapılanmasına büyük darbe

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:01
  1. Bursa
  2. FETÖ
  3. Emniyet yapılanması
  4. Fetullahçı Terör Örgütü Emniyet Yapılanması
  5. fetö operasyonu
  6. Gözaltılar var

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  • halil45halil4514 dk önce
    hic acimayin, en agir cezayi verin bu fetöcülere en agir
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