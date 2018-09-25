Bursa'da FETÖ operasyonu! Emniyet yapılanmasına büyük darbe
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 26 eski polis gözaltına alındı.25 Eylül 2018 Salı 17:01
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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