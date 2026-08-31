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Yerel Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: Birinin durumu kritik
Yerel

Bursa’da feci kaza! Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: Birinin durumu kritik

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı’nın Çınarönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Mustafa Ş. yönetimindeki 06 EPT 897 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kısmet T. ile Beyhan T.’ye çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın ardından iki kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Kısmet T. ile Beyhan T., daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BEYHAN T.’NİN DURUMU KRİTİK

Kazada ağır yaralanan Beyhan T.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kısmet T.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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