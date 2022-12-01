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Yerel Bursa'da feci kaza! Kamyonet perte çıktı
Yerel

Bursa'da feci kaza! Kamyonet perte çıktı

Bursa İzmir karayolunda feci kaza meydana geldi. Tıra arkadan çarpan kamyonet akordeon gibi içine geçti. Sisin de etkili olmasıyla farklı noktalarda 3 zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda çok sayıda araç birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 13:07:00 -
Bursa'da feci kaza! Kamyonet perte çıktı

Karacabey ilçesi yakınlarında meyve yüklü bir kamyonet sisin de etkisiyla önündeki TIR'a arkadan çarptı. Araç içindeki yaralılara müdahale edilirken, arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

İzmir yolunda görgü tanıklarının beyanına göre, 3 farklı noktada 20'den fazla büyük araç ve küçük aracın kazalara karıştığı kazalarda birisi haricinde yaralı olmadığı bildirildi.

Bölgeye ambulans sevk edilirken, kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandığı bildirildi.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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