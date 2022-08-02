Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sularında İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 11 EN 750 plakalı tır anayolda ilerlerken, kavşaktan gelen 16 AHF 478 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.



Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Muzaffer Ünal hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Aynı şekilde tır sürücüsü de yaralanırken, yan koltukta oturan kişi ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.



Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaza sonucu İznik-Yenişehir yolu araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçların olay yerinden çekici marifetiyle kaldırılması sonucu yol tekrardan araç trafiğine açıldı.