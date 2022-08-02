  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 16:07:00 -
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sularında İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 11 EN 750 plakalı tır anayolda ilerlerken, kavşaktan gelen 16 AHF 478 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Muzaffer Ünal hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Aynı şekilde tır sürücüsü de yaralanırken, yan koltukta oturan kişi ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonucu İznik-Yenişehir yolu araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçların olay yerinden çekici marifetiyle kaldırılması sonucu yol tekrardan araç trafiğine açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23