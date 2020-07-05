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Aktüel

Bursa'da evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:51:57 -
Bursa'da evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

BURSA (AA) - Bursa'da, evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Adnan Menderes Mahallesi Yücel Sokağı'ndaki evlerinde silahla vurulmuş bulunan Elif P, çocukları Melinay ve Murat P'nin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Aileye teslim edilen cenazeler, yakınları ve vatandaşların katılımıyla Mudanya ilçesindeki Hasköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Elif P. (33), çocukları Melinay (10) ve Murat P. (5) ile evde bulundukları sırada silah seslerini duyan komşuları durumu yetkililere ve baba Durmuş P'ye bildirmişti. Olay yerine gelen baba Durmuş P. ve polisler, anne ve çocuklarının cesediyle karşılaşmıştı. Elif P'nin, çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerine olayın aydınlatılması için çalışma başlatılmıştı.

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