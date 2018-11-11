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Bursa'da evden kaçıyorum' diye mesaj atan Rabia'dan haber var!

Dün öğlen saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıkan ve saatlerce kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Rabia Kumaş'ın teyzesine gittiği anlaşıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 16:29
Bursa'da evden kaçıyorum' diye mesaj atan Rabia'dan haber var!

Olay dün akşam yaşandı. Kumaş, iddiaya göre bir arkadaşına "evden kaçıyorum" diyerek mesaj attı. Ancak, gerçek sonradan ortaya çıktı.

14 yaşındaki küçük kız, o akşam teyzesine gitti ve geç vakte kadar teyzesinde kaldı. Aile haber alamayınca da polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Küçük kızın aynı gece ailesine gittiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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