  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

Süper Kupa krizinin ardından o görüntüler gündem oldu! “Katar Emiri” ve “Erdoğan” detayı şok etti

Ahmet Hakan çılgına döndü! Bunlar şerefsiz alçak! “Ellerine kollarına sağlık” diyerek teşekkür etti

ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı

Kuzey Kore’den flaş uzay hamlesi! Bu kadarı beklenmiyordu

2023 yılında öne çıkan 10 arkeolojik keşif

Müslüman için yılbaşı Hicri yılbaşıdır

ANKA-3 göklerde! Başarının ardında güçlü bir irade var

Togg'da teslimatlar artarak devam ediyor: 81 ilden rakamlar geldi: Hangi ilde kaç Togg teslimatı yapıldı?
Yerel Bursa'da ekmeğe zam
Yerel

Bursa'da ekmeğe zam

Yeniakit Publisher
2023-12-31 17:59:00 -
Bursa'da ekmeğe zam

Bursa’da simit fiyatlarına gelen zammın ardından ekmeğe de zam geldi. 1 Ocak’tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Bursa'da en son 13 Temmuz 2023’te yüzde 50 zamla 5 liradan 7,5 liraya çıkan 210 gram ekmek, yüzde 12’lik zamla birlikte 8,40 liradan satışa sunulacaktı. Ancak para üstü ve bozuk para sebebiyle 250 gram olarak üretilecek ekmek 10 liradan tezgahta yerini alacak.

Artan maliyetlerin 10 lirayı bile kurtarmadığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "Tezgahlarda aşırı derecede bozuk para sıkıntısı çekiyorduk. Gramı yukarı çekerek 10 lira düz hesap yaptık. Yoksa artan maliyetimizin yüzde 10'unu zor karşılar. Bu bir zam değil. Ekmeğin gramajını 210’dan 250’ye çıkardık. Gramajı artırarak yüzde 12’lik zam yapmış olduk. Tüketici ve üretici arasında orta yolu bulmak istedik" dedi.

İstanbul Valisi artan ekmek fiyatlarına tepki gösterdi: Denetim yapmaya davet ediyorum
İstanbul Valisi artan ekmek fiyatlarına tepki gösterdi: Denetim yapmaya davet ediyorum

Gündem

İstanbul Valisi artan ekmek fiyatlarına tepki gösterdi: Denetim yapmaya davet ediyorum
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok seviyor olabilirsiniz ama yanmış ekmek yiyince bakın ne oluyor! Bilim insanları açıkladı
Çok seviyor olabilirsiniz ama yanmış ekmek yiyince bakın ne oluyor! Bilim insanları açıkladı

Sağlık

Çok seviyor olabilirsiniz ama yanmış ekmek yiyince bakın ne oluyor! Bilim insanları açıkladı

500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok
500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Gündem

500 milyon insan ekmek yerine ayıla bayıla bunu yiyor! Türkiye'de değer görmüyor ama bir tek ölüme çaresi yok

Tarım devi o şirket iflas etti!
Tarım devi o şirket iflas etti!

Ekonomi

Tarım devi o şirket iflas etti!

GABORAS Gayrimenkul Borsası A.Ş. ve Çizmeci İnşaat'tan Stratejik İş Birliği: Çekmeköy'de Yepyeni Bir Vizyon Projesi İçin İmzalar Atıldı
GABORAS Gayrimenkul Borsası A.Ş. ve Çizmeci İnşaat'tan Stratejik İş Birliği: Çekmeköy'de Yepyeni Bir Vizyon Projesi İçin İmzalar Atıldı

Ekonomi

GABORAS Gayrimenkul Borsası A.Ş. ve Çizmeci İnşaat'tan Stratejik İş Birliği: Çekmeköy'de Yepyeni Bir Vizyon Projesi İçin İmzalar Atıldı

150 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor ama! Her yıl 15 milyar dolar cebimizden gidiyor
150 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor ama! Her yıl 15 milyar dolar cebimizden gidiyor

Ekonomi

150 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor ama! Her yıl 15 milyar dolar cebimizden gidiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23