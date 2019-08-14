Bursa’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 yaralı Bursa’nın İznik ilçesinde marketten dondurma alıp, yolun karşısına geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

34 LZ 8432 plakalı otomobil ile Bilecik’ten İstanbul’a gitmek için yola çıkan 6 kişilik Göregen ailesi, Adapazar’ı İznik çevre yolu üzerinde bir market önünde durdu. Ailesine dondurma almak için araçtan inen Yakup Göregen (26), alışverişin ardından yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Adapazarı istikametinden hızla gelen otomobil, genç adama çarpıp kaçtı. Başından ağır yaralanan Göregen, vatandaşların yardımıyla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralı genç, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Genç adamın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis, civardaki güvenlik kameralarını inceledi. Göregen’e 16 PF 651 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti. Aracın sürücüsü H.S. gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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