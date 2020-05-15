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Bursa’da dört günlük kısıtlamada o yollar ulaşıma kapanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağı uygulandığından beri devam eden asfalt kaplama çalışmaları kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerini de kapsayan 4 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı döneminde Bursa-Ankara yolu başta olmak üzere farklı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:35:56 -
Bursa’da dört günlük kısıtlamada o yollar ulaşıma kapanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağı uygulandığından beri devam eden asfalt kaplama çalışmaları kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerini de kapsayan 4 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı döneminde Bursa-Ankara yolu başta olmak üzere farklı güzergahlar trafiğe kapatılacak.


Çalışmalar sırasında, Merinos - Gökdere Arası (Ulubatlı Hasan Bulvarı), Yıldırım Namazgah Caddesi, Yakın Çevre Yolu - Vakıf Kavşağı Otosansit Kavşağı Arası, asfalt kaplama çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatılacak. Bu süre içerisinde trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği bildirildi.

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