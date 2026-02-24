Bursa'da doğa ana setleri yıktı: 20 bin dekar su altında!

Karacabey’de etkili olan şiddetli yağışlar, bölgenin en önemli su tahliye damarı olan Çapraz Çayı’nı taşırdı. Uluabat Gölü’ndeki su seviyesinin yükselmesiyle denize su taşıma kapasitesi dolan çay, çevresindeki 7 mahalleyi sular altında bıraktı. Taşlık, Runguçpaşa, Canbalı, Yolağzı, Gönü ve Harmanlı mahallelerinde etkili olan taşkın; ekili tarım arazilerinden meralara kadar yaklaşık 20 bin dekarlık bir alanı dev bir su birikintisine dönüştürdü.

OVADA HASAR BÜYÜK: 4 BİN DEKARLIK EKİN BALÇIĞA GÖMÜLDÜ

Su baskınının en ağır bilançosu Karacabey Ovası’ndaki hububat tarlalarında görüldü. Taşkın sahası içinde kalan yaklaşık 4 bin dekarlık hububat ekili alanın tamamen suya maruz kaldığı ve ciddi ürün kaybı riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Üreticiler ekili arazilerindeki suyun tahliyesi için gün sayarken, bölgedeki mera alanlarının da kullanılamaz hale gelmesi hayvancılık faaliyetlerini sekteye uğrattı.

TAHLİYE KAPASİTESİ YETERSİZ KALDI: 7 MAHALLEDE SULAR YÜKSELİYOR

Bölge halkı ve yetkililer, Çapraz Çayı’nın mevcut su yükünü kaldıramadığını vurguluyor. Uluabat Gölü’nün doluluk oranının kritik seviyeye ulaşması, tahliye kanallarının işlevini yitirmesine neden oldu. Taşkının yaşandığı yerleşim yerlerinde su baskınlarına karşı önlemler artırılırken, yağışların devam etme ihtimali Karacabey Ovası’ndaki endişeyi en üst seviyeye taşıdı.