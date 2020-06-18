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Aktüel

Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı

Gemlik ilçesi sahilinde AFAD ve itfaiye ekiplerince enkaz kaldırma çalışması yürütülüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:52:04 -
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çocuğun çöken istinat duvarının altında kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan sahil yolu kenarındaki istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Çevredekiler, jandarma ekiplerine 13-14 yaşlarındaki çocuğun çöken duvarın altında kaldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Duvar enkazının kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

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