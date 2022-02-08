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Yerel Bursa'da çıkan şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi
Yerel

Bursa'da çıkan şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos trafik levhalarını devrilmesine neden oldu. Devrilen trafik levhaları nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 07:24:00 -
Bursa'da çıkan şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle trafik levhası devrildi.

Yolun bir kısmı devrilen levha yüzünden kapandı. Trafik levhası ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından yolun kapanan kısmı trafiğe açıldı.

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