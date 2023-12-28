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Gündem Bursa'da çiftçilere kestane fidanı dağıtıldı
Gündem

Bursa'da çiftçilere kestane fidanı dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-28 22:19:00 -
Bursa'da çiftçilere kestane fidanı dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde 21 çiftçiye, 1379 gal arısına dayanıklı kestane çeşidi fidanı dağıttı.

Bursa'nın tarımsal üretiminde sembolik değer taşıyan kestanede, bu yılki üretimin "gal arısı" nedeniyle ciddi oranda azalması üzerine Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ve üreticiye destek olmak için çalışma başlattı.

Yüzde 80'i hibe olacak şekilde tarımsal kalkınma kooperatiflerine üye 21 üreticiye toplam 1379 gal arısına dayanıklı kestane çeşidi fidanı dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kırsal Hilmiye Mahallesi'ndeki fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, sanayi kenti Bursa’nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu, her ilçenin kendine has özellikleri ve avantajları bulunduğunu belirtti.

Bu avantajları ekonomik kazanca dönüştürmeyi amaçladıklarını dile getiren Aktaş, "Tarım konusunda ciddi mesafeler aldık. 2017'de Bursa'nın tarım ihracatı 184 milyon dolarken 2022'de bu rakam 569 milyon dolara çıktı. Öte yandan kooperatif sayılarımız artmaya başladı. Desteklerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın sembollerinden birisinin de kestane şekeri olduğunu hatırlatan Aktaş, gal arılarının kestane ağaçlarındaki meyve oluşumuna ve ağaçların gelişimine büyük zararı dokunduğunu anlattı. Aktaş, "Bu kapsamda Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla 21 üreticimize gal arısına dayanıklı kestane fidanı dağıttık. Bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz. Bu fidanları yüzde 80 hibeyle verdik. Birkaç sene içinde etkisini çok daha fazla göreceğiz. Ürünlerimiz bereketli olsun." diye konuştu.
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Konuşmaların ardından Aktaş ve protokol üyeleri tarafından fidanlar üreticilere teslim edildi. Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra meyve bahçesine geçerek kestane fidanlarını toprakla buluşturdu.

Dağıtım törenine İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, kooperatif başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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