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Aktüel Bursa'da çadırlarda kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası
Aktüel

Bursa'da çadırlarda kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:56:15 -
Bursa'da çadırlarda kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çadırlarda kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 23 bin 350 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde kurulu 3 çadırın kumarhane olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, çadırda kumar oynadıkları tespit edilen 19 şüpheliye 23 bin 350 lira idari para cezası uyguladı.

Yer sahibi G.T, U.S. ve M.Ç'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı ve 38 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 119 bin 700 lira idari para cezası verildi.

Operasyonda, M.Ç'ye ait 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon sırasında kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan O.K'nin 3 ayrı yaralama suçundan arandığı belirlenerek, cezaevine gönderildi.

Şüpheli S.A'nın üst aramasında da 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay yerinde bulunan çok sayıda joker kartı, pul, angora kağıdı ve 5 masadan toplanan 2 bin 65 liraya el koyuldu.

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