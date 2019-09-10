Bursa’da bu yollar kapalı

Bursa’da kurtuluş kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapılacak.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “11 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da, Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek olan Bursa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97.inci yıldönümü çerçevesinde Altıparmak Caddesi çıkış, Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti-Temiz Caddesi-Çakırhamam Kavşağı-Fomara Kavşağı-Varyant Altı Zafer plaza Lambalar-Cemal Nadir Caddesine çıkış-Atatürk Caddesi’ne çıkan bağlantı yolları-Gökdere Meydanı’ndan Setbaşı çıkış ve Şenöz Kavşağından Atatürk Caddesi istikameti ile İnönü Caddesi İniş istikametleri, saat: 09:30’ dan itibaren tören öncesinde vetören bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

11 Eylül Çarşamba günü Atatürk Anıtı önünde saat:10.00’ da yapılacak olan çelenk sunma ve tören esnasında Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi ile Setbaşı istikametleri bağlantı yollarının kullanılmaması, ayrıca 11 Eylül Çarşamba günü saat:09:30’dan itibaren T1 (İpekböceği) hattı etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır.

Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Dikkaldırım-Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı-Oğullu Caddesi-İzmiryolu-Gençosman Kavşağı-Ankara Yolu-Gökdere istikametlerini kullanmaları gerekiyor” denildi.