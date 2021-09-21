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Spor Bursa'da Bizati dönemi
Spor

Bursa'da Bizati dönemi

1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 14:31:00 -
Bursa'da Bizati dönemi

 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Özcan Bizati geçen sezon Süper Lig'de bir dönem Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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