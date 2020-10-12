  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da bir kadını kaçırdığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli teslim oldu
Aktüel

Bursa'da bir kadını kaçırdığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:00:52 -
Bursa'da bir kadını kaçırdığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli teslim oldu

KÜTAHYA (AA) - Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli, Kütahya'da jandarmaya teslim oldu.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İrem G'yi (21) kaçırdıkları öne sürülen şüphelilerin Haydar ve eşi Leyla B. olduğunu belirledi.

Eskişehir'de olduğu tespit edilen şüphelilerle iletişim kuran ekipler, şüpheliyi ikna etti.

Yoncalı Jandarma Karakoluna gelerek teslim olan şüpheliler, gözaltına alındı.

Bursa'dan kaçırıldığı öne sürülen İrem G, dün Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde zanlıların elinden kaçarak kurtulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
Doğal gazın ardından yeni bomba!
Ekonomi

Doğal gazın ardından yeni bomba! "Türkiye'de bir ilk olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız." dedi.
Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!
Dünya

Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlaya..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay