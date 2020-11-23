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Aktüel Bursa'da bir itfaiyeci müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düştü
Aktüel

Bursa'da bir itfaiyeci müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düştü

Yaralanan itfaiyeci tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:33:56 -
Bursa'da bir itfaiyeci müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düştü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir itfaiye eri müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeci Ayhan Yavuz, ikinci kattan düştü. Yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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