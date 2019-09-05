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Bursa’da bin 100 yıllık çınar ağacı bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz aylarda bulunan dev çınar ağacının yaşının bin 100 olduğu tespit edildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:14
Bursa’da bin 100 yıllık çınar ağacı bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz aylarda bulunan dev çınar ağacının yaşının bin 100 olduğu tespit edildi.


Karacabey’e bağlı Yeniköy yakınlarında geçtiğimiz aylarda bulunan çınarların ikisinin 600, birisinin 900 ve bir diğerinin de bin 100 yıllık olduğu Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlileri tarafından tespit edildi. Bursa’da 600 yıllık İnkaya çınarından sonra bin 100 yıllık çınar ortaya çıkması heyecana sebep oldu. Ağaçların bulunduğu bölge Karacabey Belediyesi tarafından temizlenerek turizme açılacak.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bin 100 yıllık tarihi çınar ağacı önünde bilgiler verdi. Özkan, bu ağaçların geçtiğimiz aylarda vatandaşlar tarafından kendilerine bildirildiğini belirterek, “Bursa’da en yaşlı çınar olarak tarihi İnkaya çınarı var. Yaklaşık 600-650 yıllık bir çınar olduğu ifade ediliyor. Biz burada 4 tane çınarı görünce bunların yaşının da o civarlarda olacağını düşünmüştük. Kendi aramızda da İnkaya çınarına kardeş bulduk diye sevincimizi paylaşmıştık” dedi.


Çınarlarla ilgili araştırmaları yaptırdıklarını dile getiren Özkan, “Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Turan Sönmez, Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğlu hocalarımız ekipleriyle birlikte araştırdılar ve bizi hayrete düşürecek bir sonuçla karşılaştılar. Şu an önünde bulunduğumuz çınar bin 100 yıllık olduğunu öğrendik. Biz İnkaya çınarının abisini, kardeşini bulacağız derken, 600 yıllık 2 tane kardeşini, 1 tane 900 yıllık dedesini ve bin 100 yıllık büyük dedesini bulduk. Biz bunu ülke turizmine kazandırmaktan mutluyuz. Bir taraftan ıhlamur vadisi olarak A tipi mesire alanını burada halkımızın istifadesine sunarken, bir taraftan bin 100 öncesine, tarihi bir yolculuğu vatandaşımızı davet eder durumda olacağız. Bin 100 yıl önce tohumları ekilmiş bir abidenin önündeyiz. Önümüzdeki günlerde burada doğaya zarar vermeyen dokunuşlarla düzenlemeler yapacağız. Çocuklarımız, vatandaşlarımız buraya gelecek ve bin 100 yıl öncesine gitmiş olacak. Belgelerimizi aldık, bundan sonra anıt çınar olarak tescil edilmesi ve koruma altına alınmasını takip edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:14
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