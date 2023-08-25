  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski Türkiye'yi maalesef canlandıramıyorlar diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her zaman Allah'a dayandık, sözümüzü yerine getireceğiz' dedi

BM: Arakan katliamından Myanmar ordusu sorumlu tutulmalı

PFDK Türkiye kararını duyurdu: 3 büyük kulübe ceza! Ahmet Nur Çebi, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan

Araç sahipleri dikkat, acele edin! Renault’tan çılgın dev teklif belli oldu: 40.000 TL inecek! Satın aldılar!

ABD'den Beyaz Saray basınına konuştu! Arap ülkesi ve İsrail arasında normalleşme açıklaması bomba gibi düştü

AK Parti'den emekli maaşlarına zam açıklaması

Wagner liderinin cesedi böyle teşhis edilmiş!

İslam'ın helal paraya verdiği değer! Dr. İhsan Şenocak anlattı

F-16 savaş uçaklarına ilişkin şok eden itiraf: Ukrayna’ya F-16 desteği, her an gelebilir! Norveç harekete geçti

Ülke bunu da konuşuyor: Bakanın misafirleri polis aracına tuvaletlerini yaptı! 'Yok artık' dedirten hamle!
Yerel Bursa’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Yerel

Bursa’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 02:52:00 -
Bursa’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada Suriye uyruklu şahıs bıçakla yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Ahmet M.(19), henüz ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir şahısla tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet M.(19), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

1 milimle hayatta kaldı

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23