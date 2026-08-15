  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Ceylan Batı’nın “Yahudi-Hristiyan değerleri” söylemini hedef aldı: Vahşetin üzerini böyle örtüyorlar Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Evrakları imha ederken yakalandılar 10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı! Ali Karahasanoğlu AK Parti’nin 25 yılını değerlendirdi: Yapılanlar, yapılamayanlar Nişanyan: Türkiye'yi Viyana’ya kadar durduracak askeri güç yok Aman dikkat! MEB, velileri uyardı! Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi Çanakkale ruhu... Gazze'de 16 yaşında bir Kassam savaşçısı! TSK'da yeni görev dağılımı: Astronot Alper Gezeravcı üs komutanı oldu! Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu çıkışı: Nasıl büyük bir felaketten dönmüşüz!
Yerel Bursa'da başıboş çılgın beygirler otobanı birbirine kattı!
Yerel

Bursa'da başıboş çılgın beygirler otobanı birbirine kattı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bursa'da başıboş çılgın beygirler otobanı birbirine kattı!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde başıboş iki at, yoğun trafikte araçlarla adeta yarıştı. Tehlikeli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İnegöl-Bursa karayoluna çıkan iki başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin arasında dört nala koşan atlar, adeta araçlarla yarışırken, karayolu bir anda hipodroma döndü. Olay, İnegöl-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başıboş bırakılan iki at karayoluna çıktı. Yoğun trafik içerisinde ilerleyen atlar, bir süre araçlarla aynı yönde koştu. Atların bir anda yola çıkması üzerine sürücüler hayret ederken, muhtemel bir kazanın önüne geçmek için dikkatli hareket etti. Bazı sürücüler hızlarını düşürerek atlara çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı.

Dört nala koşan atların araçların arasında ilerlediği anlar, çevrede bulunan sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde atların karayolunda araçlarla adeta yarıştığı görüldü. Başıboş hayvanların yoğun kullanılan karayoluna çıkması, hem sürücüler hem de hayvanlar açısından ciddi tehlike oluşturdu. Muhtemel bir kazanın yaşanmaması ise teselli oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23