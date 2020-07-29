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Aktüel

Bursa'da arkadaşının şakalaşırken tabancayla vurduğu çocuk ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:10:26 -
Bursa'da arkadaşının şakalaşırken tabancayla vurduğu çocuk ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde şakalaşırken arkadaşı tarafından tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K. (16), Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi yakınlarındaki bir parkta arkadaşlarına göstermek için yanında tabanca getirdi.

E.K, arkadaşlarıyla şakalaşırken tabancanın aniden ateş almasıyla yanında bulunan arkadaşı A.K.B. (15), boynundan ve göğsünden vuruldu.

Ağır yaralanan A.K.B, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.K.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.K'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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