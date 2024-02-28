Bursa'da 'arabaşı' şöleni!

Yozgat ‘da soğuk kış aylarında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için yapılan arabaşı yemeği Bursa’da yaşayan binlerce Yozgatlıyı bir araya getirdi. Bursa’da yaşayan Yozgatlılar ve farklı memleketlerden arabaşı yemeğini merak eden 2 bin kişi salonu hınca hınç doldurdu.

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçmiş dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Bursa Milletvekili ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, CHP Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, DEVA Partisi Mudanya Belediye Başkan adayı Mine Norşon, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları, STK’ların başkan ve yöneticileri yoğun katılım sağladılar.

Marmara Yöneticiler Federasyonu Başkanı Ahmet Aslan etkinlikteki konuşmasında şunları söyledi:

"Sivil bir toplum kuruluşu olan hemşeri derneklerinin önceliği mensubu olduğu ve temsil ettiğin ilin örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini, kültürünü yaşadığı yerde yeni yetişen genç kuşaklara aktarmak, benimsetmek sevdirmek yaşamak yaşattırmak, unutturmamak, yaymak olmakla birlikte yaşadığı ilin kültürüne adapte olmasını sağlamak, kent bilincini oluşturmak, kendi aralarında sosyal dayanışma ruhunun gelişmesini sağlamakta olmalıdır.

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Biz de bu prensipleri rehber kabul ederek, Bursa’da yaşayan hemşerilerimizin birbirlerini tanımalarını, kaynaşmalarını ve kültürünü yaşatmaları ve dinç tutmaları için bu tür etkinlikler yapmaktayız.

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu olarak; Bursa’da okuyan 48 Yozgatlı üniversite öğrencilerine burs vermekteyiz. Ayrıca Bursa üniversite okuyan 21 depremzede öğrencilerimize de burs vermekteyiz. Her sene ramazan ayında ihtiyaç sahibi 500 aileye erzak kolisi veya market kartı dağıtmaktayız. Deprem mağduru kardeşlerimize 10 adet konteynır ve yiyecek yardımında bulunduk. Kışın odun ve kömüre ihtiyacı olan hemşerilerimize odun ve kömürlerini aldık. İhtiyaç sahibi Yozgatlı ailelere kışlık bot ve ayakkabı dağıttık, kırtasiye desteği sağladık. Ekonomik nedenleriyle düğününü yapamayan 2 Yozgatlı ailemize destek olarak düğün yapmalarına ve yuva kurmalarına vesile olduk.”

Programda misafirlere seslenen TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ise, bu gecenin birlik ve beraberliği pekiştirme, halleşme ve helalleşme gecesi olduğunu belirterek; "Yozgat, bir ilim şehridir. Bir irfan şehridir. Şehitler ve gaziler şehridir. Onun için hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde alnımız açık, başımız diktir. Vatanımızı sevdiğimiz için, devletimize bağlılığımız için, bu millete mensup olmaktan dolayı iftihar ettiğimiz için" dedi.