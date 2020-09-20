  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-20 19:24:27 -
Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'da bir binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 3. Yeşildağ Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi Vahit Ö. ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Başına tahta parçası düşmesi sonucu hafif yaralanan ev sahibi, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti
Medya

Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3. Tanıtım videosu olan fragmanı yine nefes kesti.

'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Libya'dan duyuru: Kaldırdık
Dünya

Libya'dan duyuru: Kaldırdık

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdıklarını bildird..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı