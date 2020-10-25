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Aktüel Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Aktüel

Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:47:14 -
Bursa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'nde N.G. ile babası Ş.G, alacak verecek meselesinden husumetli oldukları G.T. ve kardeşi M.T. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.T. ile kardeşi M.T. yanlarındaki silah ve bıçakla N.G. ile Ş.G'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi adı, yaralı N.G. ile Ş.G, sağlık personelince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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