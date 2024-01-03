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Yerel Bursa'da akıllara durgunluk veren olay!
Yerel

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 17:35:00 -
Bursa'da akıllara durgunluk veren olay!

Bursa'da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkta ele geçirilen 1,5 tonluk et, ekipler tarafından imha edildi.

Bursa'da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkta ele geçirilen 1,5 tonluk et, ekipler tarafından imha edildi.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerindeki bir sitenin altındaki otopark alanında kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.

Ekipler, binanın girişindeki alanın mezbahaya dönüştürüldüğünü tespit etti. Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas koyun eti bulundu.

İnsan sağlığına ve tüketimine uygun olmayacak şekilde kesimi ve depolaması yapılan 1,5 ton et, olay yerine getirilen çöp kamyonlarıyla imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kaçak etlerin kesiminin yapıldığı ve depolandığı yerin sahibine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 150 bin lira ceza uygulandı.
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