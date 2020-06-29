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Yaşam

Bursa’da akıl almaz olay! Dev yılanı yakalayıp böyle poz verdi

Bursa’da bir çiftçi kadın kendisine yaklaşan dev yılanı yakaladı. Esra Pirantepe isimli çiftçi kadın, yılanla böyle poz verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:15:00 -
Bursa’da akıl almaz olay! Dev yılanı yakalayıp böyle poz verdi

İznik ilçesinde bir kadın çiftçi, tarlasında gördüğü yılan karşısında büyük korku yaşadı.

İznik’e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti. Yılanla karşılaştığı sırada bir anlık korkan Pirantepe, daha sonra yılanı eliyle yakalayarak poz verdi.

kadın çiftçi, devasa yılana zarar vermeden tekrar doğaya saldı.

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Yorumlar

alo

hicbir yilan insanin uzerine gitmez, kacar.... bilir en tehlikeli mahluk insandir.... denizlerimizdeki kopekbaliklari da oyle...bu hayvanlara canavar muamelesi yapan haberler cahilligi ve insan saldirganligini/acimasizligini artiriyor...daha dikkatli olun lutfen
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