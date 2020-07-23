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Aktüel

Bursa'da "Akide Şekeri" oyunu sahnelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:49:30 -
Bursa'da "Akide Şekeri" oyunu sahnelendi

BURSA (AA) - Bursa'da, Ali Meriç'in kaleme aldığı eseri "Akide Şekeri" isimli oyun sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğinde sahnelenen oyunda, sanatseverler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı gözetilerek konuk edildi.

Oyunu Cenk Turan yönetirken, Acan Ağır Aksoy, Diyar Gönülalçak, Ceren Kayış ve Çağrı Dulun gibi oyuncular da performans sergiledi.

Oyun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

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